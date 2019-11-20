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"تاس": مصر تسلمت 40 مروحية هجومية روسية من طراز "كا-52"

أخبار العالم العربي

Sputnik
كا-52
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قالت وكالة "تاس" الروسية إن مصر تسلمت من روسيا حتى الآن 40 مروحية هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) في صفقة تحتوي على 46 مروحية من هذا النوع.

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وأشارت الوكالة في تقرير نشرته عن الأسلحة الروسية التي تهم العالم العربي، إلى أنه في عام 2014 توصلت روسيا ومصر إلى اتفاقات حول التعاون العسكري التقني بحوالي 3.5 مليار دولار، وشملت الاتفاقات عمليات تسليم القاهرة 46 مقاتلة من طراز "ميغ-29" حتى عام 2020، و46 طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "Ka-52" (التمساح)، وتسلمت مصر حاليا 40 مروحية.

ونوهت الوكالة الروسية بأنه في مايو 2017  فازت روسيا أيضا بمناقصة لتزويد مصر بطائرات هليكوبتر من طراز "Ka-52K Katran" لوضعها على متن حاملة المروحيات من طراز ميسترال التي حصلت عليها مصر من فرنسا عام 2015 .

المصدر: تاس

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