مقاتلات "ميغ-29" ومروحيات "كا-52" المصرية تشن غارة جوية جماعية (صور)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات ميغ-29 ومروحيات كا-52 المصرية، شنت غارة جوية جماعية خلال التدريبات المشتركة للدفاع الجوي الروسي - المصري "سهم الصداقة-2019" بالقرب من القاهرة.

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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه شاركت في التدريبات أنظمة الدفاع الجوي Buk-M2E و Tor-M2E وأنظمة Shilka-M4 ذاتية الدفع، والأنظمة المضادة للطائرات المحمولة على الكتف Igla-S.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع المصرية أن عناصر قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية واصلت تنفيذ فعاليات التدريب المشترك "سهم الصداقة -1 "، حيث نفذت القوات المشاركة من الجانبين عددا من التدريبات التكتيكية بعد أن أتمت رفع درجات الاستعداد القتالي لتوفير الدفاع الجوي للتشكيلات المدرعة والأهداف الحيوية .

وأشارت الدفاع المصرية، إلى أن الأنشطة تضمنت مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح .

المصدر: RT