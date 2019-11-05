أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء المرحلة النشطة من مناورات الدفاع الجوية الروسية المصرية "سهم الصداقة-2019"، حيث وصل قائد قوات الدفاع الجوي الروسية ألكسندر ليونوف، لمصر لمتابعتها.

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات الدفاع الجوي المشتركة لروسيا ومصر "قامت بحماية المطارات العسكرية المصرية من هجمات الطائرات المعادية" المفترضة.

وذكرت أن "المدافع المضادة للطائرات ستوفر غطاء جويا لتشكيل الدبابات الموجودة في المنطقة من تأثير ضربات مقاتلات العدو والمروحيات".

وفي نفس السياق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نظام التحكم الآلي والتحكم بالدفاع الجوي "بوليانا دي-4"، يشارك في هذه المناورات لأول مرة على أرض مصر، وهو مخصص للواء الصواريخ الذي يشمل أنظمة الدفاع الجوي "إس-300 في" و"بوك".

ويشمل نظام "بوليانا-دي4" مركزا للقيادة والتحكم ومركبة القيادة والأركان ومركبة أخرى للخدمات التقنية، إضافة إلى محطتي توليد كهرباء تعملان بالديزل "إي دي-تي400-1 إر أ إم".

ويستطيع النظام التعامل مع 500 هدف ومرافقة 255، وفيه 20 قناة لإرسال البيانات بسرعة تصل إلى 32 كيلوبت في الثانية.

المصدر: RT