فيديو مذهل لطفيليات مجهرية "مصاصة دماء" تتغذى على قشريات صغيرة

نُشر مقطع فيديو لطفيلي مجهري قوي يلتهم قشريات صغيرة من الداخل حتى يصل إلى الخارج، في مشهد مثير للغاية.

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التقط الفيديو من قبل العالم المستقل، ريتشارد كيربي، ومخرج الأفلام وزميل أبحاث جامعي سابق في الجمعية الملكية للبحوث الجامعية (Royal Society university research)، والذي حصل على جائزة "نيكون" السنوية الشهيرة Nikon Small World in Motion prize، عن هذا العمل.

ويظهر مقطع الفيديو مجذافيات الأرجل (وهي مجموعة من الكائنات الصغيرة التي تنتمي إلى القشريات، قادرة على التكيف، ويمكن أن تعيش في المياه العذبة والمالحة)، مصابة بطفيلي مجهري قوي يسمى vampyrophyra pelagica.

ويمكن العثور على مثل هذه القشريات في قاع البحر، لدى الطحالب، وتحت الأوراق في الغابات الرطبة، وغيرها من المواقع الأخرى.

وعادة ما يقاس طول مجذافيات الأرجل الناضجة بين ملليمتر واحد وملليمترين، وتعيش على نظام غذائي يتكون من معظم العوالق النباتية.

وغالبا ما تكون مجذافيات الأرجل هدفا للطفيليات المجهرية المعروفة باسم vampyrophyra pelagica، والتي تلتصق بهيكل القشريات الخارجي ثم تطوقها على شكل كيس وقائي.

ويظل الطفيل غير نشط، إلى غاية إصابة مجذافيات الأرجل المضيفة أو يقع القضاء عليها بواسطة قشريات أخرى.

وفي هذه النقطة، تخرج الطفيليات مصاصة الدماء من الأكياس الوقائية وتدخل إلى جسم القشريات من خلال الجروح وتبدأ بالتغذية على السيتوبلازم (المكون الرئيسي الذي يملأ الخلية)، فتأكل الجثة من الداخل بشكل فعال حتى تصل إلى الخارج.

وكان كيربي قادرا على التقاط هذا الحدث باستخدام التصوير الفوتوغرافي المسمى darkfield microscopy، وهي واحدة من بين تقنيتين تستخدم لالتقاط الحياة المجهرية بالفيديو.

المصدر: ديلي ميل