اتفاق بين مينسك والقاهرة لإنتاج طائرات دون طيار في مصر بمليون دولار

أعلن رئيس هيئة الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس فلاديمير جوساكوف، أن مينسك والقاهرة وقعتا عقدا لإنتاج مشترك لطائرات مسيرة "درونات".

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية في بيلاروس (بيلتا) عن جوساكوف قوله: "لقد أجرينا محادثات مع الشركاء المصريين واتفقنا على العقد الذي تبلغ قيمته حوالي مليون دولار لتوريد وإنشاء إنتاج طائرات دون طيار في مصر، وتدريب المتخصصين".

ووفقا لجوساكوف، فإنه من المخطط إنتاج طائرات مسيرة في مصر من طرازات عدة، من بينها طائرات "بوسيل"، ومجمعات "ميشين"، وطائرات " ياسترب"، و" بوريفستنيك".

وكان رئيس غرفة الصناعة والتجارة البيلاروسية فلاديمير أولاخوفيتش، قد أعلن أن مصر وبيلاروس تنويان إطلاق خط إنتاج مشترك للدرونات، مرجحا بدء الإنتاج العام الجاري.

وأشار الباحث العسكري المصري محمد الكناني في تصريحات لـRT، إلى أن بيلاروس تمتلك طائرات دون طيار، عرضتها خلال فعاليات معرض "دبي-2019" الدولي للطيران، ويمكن أن تمثل إضافة جيدة للقوات المسلحة المصرية من حيث القدرات ونقل المعرفة التقنية للإنتاج المشترك.

وقال إن بيلاروس تمتلك طائرة "ياسترب" التي يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 700 كغ مع حمولة خارجية قصوى 150 كغ، ويمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى 6 ساعات قابلة للتمديد حتى 10 ساعات باستخدام خزانات وقود إضافية.

ولفت إلى أن سرعة "ياسترب" القصوى تبلغ 220 كم/ساعة، وتستطيع أن تحمل 2 - 3 طائرات انتحارية دون طيار تزن كل 25 كغ لكل منها وتتزود برأس حربي شديد الانفجار يزن 10 كغ.

وأوضح أن الطائرا الانتحارية تستطيع مهاجمة هدف على بعد 50 كم وبهامش خطأ أقل من 2 متر، وهناك استخدامات أخرى متنوعة للطائرة بحسب الطلب تتضمن الاستخدامات المدنية.

المصدر: إنترفاكس



