مينسك تكشف عن نية بيلاروسية مصرية مشتركة لصناعة الدرونات الضاربة

كشف رئيس غرفة الصناعة والتجارة البيلاروسية فلاديمير أولاخوفيتش، أن مصر وبيلاروس تنويان إطلاق خط إنتاج مشترك للدرونات، مرجحا بدء الإنتاج العام الجاري.

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وقال أولاخوفيتش: "هناك مجالات تكنولوجية جادة يمكنك العمل عليها. على وجه الخصوص، نتوقع أن تكون هناك حركة ملحوظة وسريعة في إنتاج طائرات بلا طيار تم تطويرها في بيلاروس".

وأكد الباحث العسكري المصري محمد الكناني في تصريحات لـRT، أن بيلاروس تمتلك طائرات دون طيار عرضتها خلال فعاليات معرض "دبي-2019" الدولي للطيران، ويمكن أن تمثل إضافة جيدة للقوات المسلحة المصرية من حيث القدرات ونقل المعرفة التقنية للإنتاج المشترك.

وأشار إلى أن بيلاروس تمتلك طائرة "ياسترب" التي يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 700 كغ مع حمولة خارجية قصوى 150 كغ، ويمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى 6 ساعات قابلة للتمديد حتى 10 ساعات بواسطة خزانات وقود إضافية.

ولفت إلى أن مدى الطائرة الأقصى، وسرعتها القصوى 220 كم/ساعة، وتستطيع أن تحمل 2 - 3 طائرات انتحارية دون طيار تزن 25 كغ لكل منها وتتزود برأس حربي شديد الانفجار يزن 10 كغ.

وأوضح أن الرأس تستطيع مهاجمة هدف على بعد 50 كم وبهامش خطأ أقل من 2 متر، وهناك استخدامات أخرى متنوعة للطائرة بحسب الطلب تتضمن الاستخدامات المدنية.

المصدر: RT