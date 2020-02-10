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ناسا ترصد سحبا "زهرية" غامضة لا يمكن رؤيتها إلا من الفضاء

العلوم والتكنولوجيا

ناسا ترصد سحبا
NASA
ناسا ترصد سحبا "زهرية" غامضة لا يمكن رؤيتها إلا من الفضاء
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يمكن للنظر إلى الأرض من آلاف الكيلومترات من الفضاء أن يكشف عن أنماط لا يمكن ملاحظتها مطلقا على الأرض، بينها تشكيلات غيوم "زهرية" غامضة ظهرت في السماء.

وتبدو الغيوم، التي ظهرت في صور جديدة التقطت قبالة الساحل الغربي لأستراليا بواسطة القمر الصناعي "أكوا" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، بمثابة زهور ثلجية.

وهذه الزهور عبارة عن غيوم إشعاعية تعرف باسم Actinoform clouds، وهي من الأشكال النادرة للغيوم، ويستحيل رؤيتها من الأرض لأنها تمتد على مسافات طويلة بشكل لا يصدق، وتصل في بعض الأحيان إلى 300 كم.

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ويمكن أن تتخذ السحب أشكالا مختلفة، لكن لديها بنية ثابتة عموما. ووقع تسجيل غيوم Actinoform لأول مرة بواسطة قمر صناعي تابع لوكالة ناسا في عام 1962، ولكن على الرغم من إدراكها لعقود من الزمن، إلا أن الباحثين لم يكتشفوا بعد سبب تشكلها إلى غاية الآن.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى وجود صلة بالهباء الجوي، وهي جزيئات صغيرة عالقة في الهواء. ومع ذلك، قال مايكل غاراي، الباحث في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، إنه من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يكون الهباء الجوي مسؤولا عن هذا التشكيل، لذلك، فإنه في الوقت الراهن، ما يزال لغزا محيرا.

المصدر: RT

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