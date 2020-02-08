شركة روسية تختبر منظومات مدفعية حديثة

أعلن ناطق باسم شركة "بوريفيستنيك" الروسية بصفتها فرعا لشركة "أورال فاغون زافود" أنها ستنهي قريبا اختبارات المنظومات الجديدة ذاتية الحركة للمدفعية.

جاء ذلك على لسانه على هامش معرض Defexpo-2020 للأسلحة الدفاعية الذي يقام حاليا في مدينة لاكهناو الهندية.

وأوضح الناطق أن المقصود بالأمر هو مدفع هاون "دروك" عيار 82 ملم ومدفع "فلوكس" ذاتي الحركة عيار 120 ملم ومدرعة "ماغنوليا" المجنزرة الحاملة لمدفع عيار 152 ملم.

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يرى الخبراء الروس أن تزويد الجيش الروسي بتلك المنظومات سيزيد من القدرة النارية لكتائب القوات البرية الروسية، بما في ذلك الكتائب المرابطة في منطقة القطب الشمالي.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن مدفع "فلوكس" عيار 120 ملم ينصب على منصة شاحنة "أورال – 4320" المدولبة المدرعة. ويسمح تصميمه بأن يستخدم كمدفع هاون أو مدفع هوتزر أو مدفع عادي يطلق النيران بالرمي المباشر.

أما "دروك" فإنه عبارة عن مدفع هاون عيار 82 ملم ينصب على منصة مدرعة "تايفون" المخصصة لنقل أفراد سلاح المظليين، وإنه يرمي بسرعة 12 طلقة في الدقيقة إلى مدى 6000 متر. وقد تم كشفه لأول مرة في منتدى الجيش – 2019".

فيما يتعلق بمدفع "ماغنوليا" ذاتي الحركة عيار 152 ملم فلم يتم الكشف عنه بعد. لكن من المعلوم أنه مخصص لاستخدامه في مناطق ذات شبكة طرق متطورة.

يذكر أن قائد القوات البرية الروسية ،أوليغ ساليوكوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن الإنتاج المتسلسل لكل منظومات المدفعية الثلاث المذكورة سينطلق بعد 18 شهرا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا