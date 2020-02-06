شركة روسية تساهم في إنشاء مصنع دبابات في الهند

أعلن ناطق باسم شركة "أورال فاغون زافود" الروسية أن شركته أسهمت في إنشاء مصنع مشترك روسي هندي متخصص في إنتاج جنازير الدبابات في الهند.

وذلك بمشاركة الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني ووزارة الدفاع.

إقرأ المزيد

وعلاوة على ذلك فإن شركة " أورال فاغون زافود" بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" الحكومية تعتزم أن تنشئ في الهند مصنعا آخر لإنتاج محركات الدبابات ومبردات الماء والزيت والأجهزة والمولدات الكهربائية لدبابتي "تي – 72 إم 1" و "تي – 90 إس" روسيتي الصنع.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن شركة "أورال فاغون زافود" تشارك في تطبيق برنامج "صنع في الهند" الذي طرحته الحكومة الهندية والذي يقضي بتجميع المعدات والأسلحة الروسية ومكوناتها وصيانتها في الهند.

وقال نائب مدير عام شركة "أورال فاغون زافود" لشؤون التعاون التقني العسكري، إيغور كوليكوف، إن شركته اختارت 7 مؤسسات هندية ستتعاون معها في تجميع دبابات "تي – 72 إم 1" و "تي – 90 إس" ومكوناتها في الهند وذلك بناء على توصيات قدمتها لها وزارة الدفاع الهندية.

المصدر: RT