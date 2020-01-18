اختبار نسخة رياضية لمسدس "أوداف" العسكري

نشرت شركة "روستيخ" الروسية في موقعها على شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر اختبار مسدس "أسبيد" عيار 9ملم بصفته نسخة رياضية لمسدس"أوداف" العسكري المشهور.

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وقد تم إقرار المواصفات التقنية للمسدس الرياضي الجديد من قبل شركة "روستيخ" بالتعاون مع الاتحاد الروسي للرماية الرياضية.

ويتسع مخزن مسدس "أسبيد" عيار 9 ملم لـ 22 طلقة. أما مخزن نسخته الخفيفة فيتسع لـ18 طلقة. ويزود المسدس بلوحة بيكاتيني التي تركب فيها الأجهزة المختلفة، بما فيه أجهزة التصويب.

ويتراوح وزن المسدس، حسب النسخة، بين 800 و1000 غرام.

يذكر أن الإنتاج المتسلسل الصناعي للمسدس يبدأ بحلول عام 2021. وقد تم تصميمه على أساس مسدس "أوداف" العسكري الذي انتهى اختباره في الجيش الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا