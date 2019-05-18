شاهد.. الجيش الروسي يتسلح بمسدس "أوداف" الأوتوماتيكي

أعلن مدير عام المكتب المركزي الروسي لتصاميم الأجهزة الدقيقة، ألبرت باكوف، أن الجيش الروسي يتوقع أن يتسلح العام الجاري بمسدس " أوداف" عيار 9*21 ملم.

ومضى قائلا في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية" إن القرار بتسليح ضباط الجيش بالمسدس الجديد بيد وزير الدفاع. لكني أعتقد أنه سيوقع الأمر بهذا الشأن وسنورد أول دفعة من مسدساتنا إلى وحدات الجيش".

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وأضاف إن اختبارات "أوداف" (أفعى البواء) الحكومية اختتمت في ديسمبر الماضي واتخذت اللجنة الحكومية قرارا بمنح المسدس ترخيصا بإنتاجه على دفعات.

يذكر أن السلاح الخفيف الجديد، سيستخدم مواسير بديلة مختلفة، وأنه سيتزود بمخازن ذات سعة مختلفة وكاتم الصوت، لكي يكون بمقدوره أن يرمي بطلقات عيار 9*21 ملم وعيار 9*19 ملم.

وبلغ طول المسدس 210 ملم، وعرضه 36 ملم، ووزنه بلا كاتم الصوت 800 غرام. ويمكن أن يتسع مخزنه لـ17 أو 18 طلقة (ما يزيد بـ10 طلقات عما هو عليه لدى مسدس "ماكاروف" الذي يتسلح به حاليا ضباط الجيش الروسي) ومدى الرمي الدقيق 100 متر.

والسلاح قادر على اختراق سترة مدرعة عن بعد 50 مترا.

ويتوقع أن تنتج 3 نماذج من المسدس، أولها للجيش وثانيها للوحدات الخاصة والثالث لأغراض مدنية.

المصدر: نوفوستي