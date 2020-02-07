تسليح سفن روسية بنموذج من منظومة "ديريفاتسيا" المضادة للجو

تسلح السفن الحربية الروسية الواعدة بنموذج بحري من منظومة ديريفاتسيا" للمدافع المضادة للجو.

أعلن ذلك الخميس 6 فبراير ناطق باسم شركة "أورال فاغون زافود" الروسية على هامش معرض Defexpo India-2020 الهندي للأسلحة الدفاعية.

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وقال إن شركته تعمل على تصنيع النموذج البحري من منظومة ديريفاتسيا" للمدافع المضادة للجو بعيار 57 ملم (زاك – 57) وفقا لشروط تقنية وتكتيكية أقرتها وزارة الدفاع الروسية.

ويقوم مهندسو الشركة في الوقت الحاضر، حسب الناطق، بتطوير التصاميم الخاصة بنشر وحدة بحرية مقاتلة غير مأهولة مزودة بمدافع مضادة للجو عيار 57 ملم في السفن الحربية العاملة والمستقبلية .

ويعتبر مصممو منظومة "زاك -57" البحرية للدفاع الجوي بأن لا مثيل لها في العالم.

ولاحظ الخبراء أن المنظومة لا تختلف مبدئيا عن منظومات أخرى للدفاع الجوي من حيث فعالية التعامل مع الأهداف صغيرة الحجم والمحلقة على ارتفاعات منخفضة. لكن تكلفتها واستخدامها أقل منها أضعافا.

المصدر: نوفوستي