روسيا تختبر أحدث عرباتها القتالية

نشرت قناة "زفيزدا" مقطع فيديو يظهر الاختبارات الميدانية لعربة "ديريفاتسيا" القتالية الروسية الجديدة، وقدراتها على العمل في ظروف المناخ القاسية.

ويظهر الفيديو قدرة هذه العربة على إطلاق النار في ظروف الطقس البارد، ورشاقتها في الحركة على الطرق المغطاة بالثلوج.

طورت هذه المركبة من قبل خبراء في معهد Burevestnik المركزي الروسي، وزودت بهيكل يزن 23 طنا محمولة على قاعدة مجنزرة تمكنها من اجتياز أصعب الطرق.

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وزودت هذه المركبة بمدفع من عيار 57 ملم، ومدفع رشاش يمكن التحكم بهما عن بعد، ليتعاملا مع مختلف أنواع الأهداف الأرضية وحتى الجوية بما فيها الصواريخ الموجهة والدرونات بدقة كبيرة.

كما حصلت على أجهزة تصويب ورصد متطورة ليزرية وبصرية، يمكنها العمل في مختلف الظروف المناخية، والتعامل مع تقنيات التشويش والحرب الإلكترونية.

المصدر: زفيزدا