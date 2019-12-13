شركة روسية تطور بندقية منافسة لـ "إم-16"

تعمل شركة "برومتيخنولوغيا" الروسية حاليا على تطوير بندقية منافسة لبنادق AR-15 المعروفة بـ"إم-16" في النسخ العسكرية منها.

وتبعا للخدمة الصحفية للشركة فإن" البندقية التي تعمل على تطويرها والمعدلة عن بنادق AR-15، اجتازت الاختبارات بما في ذلك اختبارات التحمل واختبارات المناخ".

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن بندقيتهم الجديدة صممت لإطلاق مقذوفات من عيار 7,62х39 ملم، وزنها أثقل بمرتين من المقذوفات من عيار 5,56 التي تطلقها بنادق AR-15، ولها قدرة تأثير أكبر على جميع الأهداف التي تقع ضمن المدى المجدي للبندقية.

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وبالرغم من أن البندقية الروسية ستزود بطلقات من عيار أكبر من نظيرتها الأمريكية لكن وزنها لن يكون أضخم، وكذلك ستتميز عنها بدقة إصابة أفضل، وسبطانة بعمر افتراضي أكبر.

وأشارت الاختبارات التي أجريت على البندقية الروسية الجديدة إلى أن سبطانتها استطاعت إطلاق 17000 طلقة، دون أن تتأثر دقة الإصابة وتبقى ضمن الحدود المعلنة وفقا للمصنع.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة " برومتيخنولوغيا" المنتجة للبنادق التي تحمل علامة ORSIS التجارية أطلقت على مر السنوات الفائتة العديد من أسلحة القنص العالية الدقة، والتي من بينها بندقية ORSIS-T5000 التي صنفت من بين أفضل بنادق القنص في العالم.

المصدر: إزفيستيا