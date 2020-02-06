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الليزر يرسم في السماء صورا مذهلة ثلاثية الأبعاد

العلوم والتكنولوجيا

الليزر يرسم في السماء صورا مذهلة ثلاثية الأبعاد
Sputnik Vitaly Btlousov
صورة أرشيفية
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ابتكر فريق من المهندسين الألمان والهنغاريين نوعا جديدا من عرض الضوء الليزري.

وقالت صحيفة IEEE Spectrum إن فكرة المهندسين  قائمة على مبدأ استخدام الدرونات كأجهزة تنفث الدخان.

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جدير بالذكر أن الدرونات استخدمت في وقت سابق لإقامة عروض ملونة في سماء الليل. لكنها لعبت دور لمبات مضيئة ملونة مشكلة رسوما مختلفة في السماء.

لكن المهندسين طرحوا فكرة أخرى حيث لا يلعب توزع الدرونات في السماء دورا هاما. إلا أنها تحمل كميات كبيرة من الرذاذ الذي ترشه في سماء الليل، ثم توجه  أجهزة الليزر إليها أشعتها التي تنعكس من الضباب والدخان لتشكل صورا مختلفة ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك رسوم متحركة.

ويتطلب عرض ضوء كهذا استخدام 50 درونا لتشكل في السماء صورا تتراوح أبعادها بين 50 و150 مترا. ويبقى الرذاذ في الجو لبضع دقائق.

المصدر: لايف

 

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