صور فاتنة لـ"هالة جليدية" تطوق الشمس فوق جبال الألب السويسرية

التقط مصور فوتوغرافي عرضا مذهلا أثناء التزلج أسفل جبل Hörnligrat في قمم الألب السويسرية، بواسطة هاتفه الذكي.

وتمكن مايكل شنايدر من التقاط الصورة في اللحظة المناسبة التي تجمدت فيها بلورات الماء في الجو، ما خلق "هالة" مثالية حول الشمس، باستخدام هاتف آيفون 11.

وتحدث هذه الظاهرة البصرية المثيرة، والمعروفة باسم "هالة 22 درجة مئوية" أو "هالة الشتاء" عندما يتفاعل الضوء مع بلورات الجليد المعلقة في الغلاف الجوي.

وأوضح ميك ماكينون، الخبير الجيوفيزيائي، لموقع Fox News: "يمكن أن تكون البلورات عالية في السحب المخروطية، أو أقرب إلى الأرض كغبار الماس أو ضباب الجليد، تماما مثل قطرات المطر التي تبعثر الضوء في أقواس قزح، ويمكن أن تنعكس بلورات الجليد وينكسر الضوء، وتعمل كالمرايا اعتمادا على شكل البلورة وزاوية الضوء العشوائية".

beersandbeans.ch/ Michael Schneider

beersandbeans.ch/ Michael Schneider

وقال شنايدر في تعليقات حصل عليها موقع SWNS: "لقد أدركت سريعا أن هناك هالة تتطور في الإضاءة الخلفية للشمس، وكانت غير واضحة في البداية حتى زادت هذه الظاهرة الضوئية بشكل لا يصدق"، وأضاف: "لقد فتنت بالحلقتين حول الشمس والعديد من الانعكاسات الضوئية".

beersandbeans.ch/ Michael Schneider

beersandbeans.ch/ Michael Schneider

beersandbeans.ch/ Michael Schneider

والتقطت الصورة في نوفمبر 2019، عند الساعة 11 صباحا في Hörnligrat في محطة التلفريك Hörnli-Express، وأوضح شنايدر أن الحرارة كانت 7 درجات تحت الصفر في ذلك اليوم.

وتعرف "هالة الشتاء" أو "هالة 22 درجة" بأنها واحدة من الهالات الأكثر شيوعا، وتشكل دائرة حول مصدر الضوء (القمر أو الشمس)، يبلغ نصف قطرها نحو 22 درجة.

المصدر: ديلي ميل