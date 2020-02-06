الدفاع الروسية تصمم دروني استطلاع جديدين

وقعت وزارة الدفاع الروسية مع مصنع الطيران المدني في منطقة الأورال اتفاقية تصميم درون "ألتيوس – أوو" الضارب المطور الذي يمكن استخدامه كذلك كدرون استطلاع.

والمقصود بالأمر هو درون مزود بعناصر الذكاء الاصطناعي يتوفر فيه الاتصال الفضائي. وبمقدوره التعاون مع طائرات أخرى بما فيها درونات استطلاع.

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أعلن ذلك نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو.

وأضاف أن درون "ألتيوس – أوو" يمكن أن يبقى في الجو لمدة يوم واحد حيث يحقق الاستطلاع اللاسلكي التقني والراداري والبصري. أما الاتصال الفضائي فيجعل مدى عمل الدرون غير محدود عمليا.

وقد نشرت وزارة الدفاع في أغسطس الماضي مقطع فيديو أظهر اختبار الدرون الجديد.

وكان، أليكسي كريفوروتشكو، قد أعلن خلال زيارته الميدانية لمصنع الأورال للطيران المدني أن المصنع سيسلم الجيش الروسي بعد 3 أعوام 18 درونا جديدا من طراز "فوربوست – إر".

وكان درون "فوربوست" أولا عبارة عن نسخة لدرون Searcher II الإسرائيلي. إلا أن "فوربوست – إر" المطور هو درون روسي الصنع تماما يزن 500 كيلوغرام ويستطيع البقاء في الجو لمدة 18 ساعة على ارتفاع 6 كيلومترات. وباستطاعته أيضا الاستطلاع ليلا ونهارا. وعلاوة على ذلك يزود الدرون بأجهزة الاتصال الفضائي، ما زاد من مدى تحليقه بـ100 كيلومتر.

المصدر: فيستي. رو