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المهندسون الروس يخترعون جهازا يحول نفايات الفضاء إلى وقود

العلوم والتكنولوجيا

المهندسون الروس يخترعون جهازا يحول نفايات الفضاء إلى وقود
Globallookpress
نفايات فضائية
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حصل المهندسون الروس على شهادة براءة الاختراع بشأن جهاز يصطاد النفايات الفضائية ويحوّلها إلى وقود فضائي.

صرحت بذلك، ماريا باركوفا، المسؤولة عن براءة الاختراع في شركة "الأنظمة الفضائية الروسية".

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وقالت إن شركتها تنوي أن تحصل في المستقبل على براءة الاختراع الدولية وأضافت أنها قد قدمت طلبا بإنتاج نموذج صناعي للجهاز. وأوضحت أن الجهاز يتوقع أن يخدم لمدة 10 أعوام.

ومن أجل اصطياد النفايات التي تسبح في مدار الأرض سيستخدم الجهاز، حسب باركوفا، وهو عبارة عن شبكة مصنوعة من التيتانيوم يبلغ قطرها 100 متر. وبمقدورها أن تصطاد خلال عملية واحدة 500 كيلوغرام من المعادن، ثم تطحنها وتحوّلها إلى غاز الميثان والماء وذلك باستخدام تفاعل "ساباتيه" الكيمياوي.

وأوضحت، باركوفا، أن الماء المستخرج من المعادن ضروري من أجل الحصول على الأكسجين والهيدروجين. أما غاز الميثان فيستخدم كوقود فضائي للصواريخ والمركبات الفضائية. ويستغرق هذا التفاعل الكيميائي، حسب الخبيرة الروسية، نحو 8 ساعات.

المصدر: ياندكس. رو

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