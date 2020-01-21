اقترح علماء جامعة سمارا الروسية طريقة جديدة للتخلص من النفايات الفضائية في المدار القريب من الأرض باستخدام حربة بخطاف، ومن ثم سحبها إلى الغلاف الجوي لتدميرها.

وجاء في التقرير الذي أعده علماء الجامعة للندوة الـ 44 "قراءات أكاديمية" التي ستعقد أيام 28-31 يناير 2020 تخليدا لذكرى الأكاديمي سيرغي كورولوف، كبير مصممي تكنولوجيا الصواريخ والفضاء، "حاليا الأقمار الصناعية غير العاملة أي النفايات الفضائية تشكل خطورة كبيرة على الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية العاملة. وأكثرها خطورة هي أجزاء المراحل العليا للصواريخ".

ويقترح علماء جامعة سمارا للعلوم التكنولوجية وجامعة سمارا الوطنية للبحوث العلمية، استخدام الأقمار الصناعية العاملة في التقاط قطع النفايات باستخدام حربة بخطاف أو شبكة، ومن ثم سحبها بحبل إلى الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي للأرض لتدميرها.

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ويذكر أنه في سبتمبر عام 2018، اختبر القمر الصناعي البريطاني RemoveDEBRIS الذي أطلق من المحطة الفضائية الدولية في شهر يونيو من نفس السنة، تكنولوجيا للتخلص من النفايات الفضائية باستخدام شبكة، وفي فبراير 2019 اختبر نفس القمر استخدام حربة بخطاف للتخلص من جسم يحاكي النفايات الفضائية.

المصدر: نوفوستي