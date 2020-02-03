روسيا تعدل غواصة "النمر" متعددة المهام

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء يعملون على تعديل غواصة قتالية متعددة المهام، استعدادا لإعادتها للخدمة في أسطول البلاد.

وقالت مصادر لموقع "إزفيستيا" الروسي إن غواصة "النمر" التي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي 971، تخضع حاليا لتعديلات في معمل Nerpa، لزيادة إمكانياتها القتالية.

وتبعا للمصادر فإن الغواصة التي من المفترض أن تعود للخدمة في الأسطول الروسي عام 2023، ستحصل على أسلحة جديدة، من بينها صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى، وستحافظ رغم زيادة قوتها على ميزتها الأساسية التي تجعلها من أقل الغواصات إصدارا للضوضاء.

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وبالإضافة إلى الأسلحة الجديدة ستحصل هذه الغواصة على تعديلات تشمل بعض الأجهزة الإلكترونية، ومعدات الملاحة والقيادة والتوجيه.

وبعد التعديل من المفترض أن تنضم هذه الغواصة إلى الأسطول العسكري الروسي من جديد، لتعمل فيه 5 سنوات على أقل تقدير.

وحول هذه الغواصة قال الخبير العسكري الروسي، دميتري بوليتنيكوف: "هذه الغواصة المتعددة الاستخدامات كانت حين إطلاقها من بين أفضل غواصات فئتها، والمنافس الأقوى لغواصات لوس أنجلس الأمريكية، ولا تزال حتى اليوم من بين أفضل الغواصات "الصامتة" في العالم، لقد طورت للتعامل مع سفن وغواصات العدو، وحماية السواحل والموانئ".

المصدر: إزفيستيا