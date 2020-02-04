الدفاع الروسية: منظومة "إس – 500" جاهزة للخدمة في الجيش

نشر نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، مقالا بعنوان "الطريق نحو العقد الجديد" في مجلة "التكنولوجيات الإلكترونية اللاسلكية".

وتحدث في المقال عن تنفيذ البرنامج الحكومي لتسليح للجيش الروسي أعوام 2011 – 2020.

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وأعاد، كريفوروتشكو، إلى الأذهان الاختبارات الناجحة لمنظومة "إس – 500 بروميتاي" التي أجريت عام 2019 حيث أطلقت صواريخ لا مثيل لها في العالم.

وقال " لدينا ثقة بأن تكون المنظومة الجديدة للدفاع الجوي جاهزة ليتزود بها الجيش الروسي عام 2020".

وأوضح نائب وزير الدفاع أن المهمة الرئيسية التي توكل إلى منظومة "إس – 500" الواعدة هي اعتراض الصواريخ الباليستية متوسطة المدى التي يبلغ مدى عملها 3.5 ألف كيلومتر والصواريخ الباليستية العابرة للقارات في المرحلة الأخيرة لتحليقها وحتى في المرحلة المتوسطة في بعض الأحيان.

وأفاد، أليكسي كريفوروتشكو، كذلك بأن الجيش الروسي سيتسلم العام الجاري منظومات "إس – 350 فيتياز" للصواريخ متوسطة المدى المضادة للجو والتي تتميز بقدرة نارية عالية وباحتياطي ضخم من الصواريخ .

المصدر: روسيسكايا غازيتا