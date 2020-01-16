منظومة "فيتياز" الروسية للدفاع الجوي تؤدي المناوبة القتالية

يبدأ فوج أول منظومة "إ-350" (فيتياز) عما قريب بأداء مناوبة قتالية في ضواحي بطرسبورغ.

وذلك بعد أن سلمت منصات الصواريخ "فيتياز" للجيش الروسي في ديسمبر الماضي وأجرى طواقم الدفاع الجوي رمايات اختبارية تدريبية بصواريخ حية.

Sputnik Ramil Sitdikov

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن فوج الصواريخ "فيتياز" يصل قريبا موقع المرابطة الدائمة في ضواحي بطرسبورغ. وأضاف أن الجيش سيتسلم 12 كتيبة من منظومة "فيتياز" الحديثة للدفاع الجوي بحلول عام 2027 .

إقرأ المزيد

يذكر أن منظومة "فيتياز" مخصصة لاعتراض الأهداف الجوية الباليستية على مدى 60 كيلومترا وعلى ارتفاع حتى 30 كيلومترا. وتحمل منصة واحدة في المنظومة 12 صاروخا. ولا يستغرق انتقال الصواريخ إلى وضعية الجاهزية 5 دقائق. أما مركز قيادة المنظومة فيسمح باستهداف 16 طائرة أو 12 صاروخا باليستيا في وقت واحد.

وتظهر فاعلية المنظومة بصورة خاصة عند اعتراضها للأهداف المحلقة على ارتفاع منخفض مثل الصواريخ المجنحة التي تعترضها على مدى 20 – 25 كيلومترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا