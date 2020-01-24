"إس – 500" تتزود بصواريخ نووية

تعتمد منظومة "إس – 500" صواريخ يبلغ مداها 380 كيلومترا استخدمتها المنصات التابعة لمنظومات أخرى، كما تعتمد الصواريخ المضادة الجديدة 77Н6-Н المخصصة لاعتراض الصواريخ في الفضاء.

جاء ذلك في مقال نشره المحلل العسكري في الإذاعة الصينية، شاو جون لينغ، الذي قال إن تلك الصواريخ المضادة الحديثة تتزود برؤوس نووية محدودة القدرة وتستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاع 165 كيلومترا، ما يناسب المدار المنخفض للأقمار الصناعية.

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ويرى المحلل أن نظام الدفاع الجوي الروسي، الذي يستخدم حاليا لتنفيذ مهمة واحدة أو لحماية منطقة واحدة بضع منظومات للدفاع الجوي والدرع الصاروخية، سيكتسب مع مرور الوقت تركيبا منطقيا نهائيا يؤدي إلى تداخل حدود مسؤوليته.

ومع ذلك فإن 3 منظومات فقط ستتولى في المستقبل مهام الدفاع الجوي والدرع الصاروخية للبلاد وهي "إس – 350" (فيتياز) و"إس – 400" (تريؤومف) و"إس -500 " (بروميتاي).

وقال المحلل العسكري:" أظن أن منظومات "بروميتاي" ستنشر بعيدا عن الحدود، علما أن مداها يبلغ 3500 كيلومترا" وأضاف أن ظهور منظومات "إس – 500" سيغير موازين القوى بين الصواريخ المضادة الروسية والأمريكية، إلا أن تلك العملية لن تتحقق فورا. لذلك سيكون من الصعب تتبعها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا