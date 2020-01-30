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العثور في مصرعلى كنز أثري جديد (صور)

العلوم والتكنولوجيا

العثور في مصرعلى كنز أثري جديد (صور)
الكشف الأثري
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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن كشف أثري جديد يضم العشرات من التماثيل، حيث عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الاكتشاف الأثري.

العثور في مصرعلى كنز أثري جديد (صور)
masrawy
الكشف الأثري
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مصر.. الإعلان عن كشف أثري جديد ما قبل الأسرات (صور)
مصر.. الإعلان عن كشف أثري جديد ما قبل الأسرات (صور)

ويضم الكشف الأثري عددا كبيرا من تماثيل الأوشابتي والأواني الفخارية واللقى الأثرية الأخرى.

وعثرت البعثة الأثرية خلال عمليات التنقيب بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل، غرب مركز ملوي في المنيا، اليوم الخميس على كنز أثري، يضم تماثيل فرعونية وأقنعة خشبية، وأدوات محاجر، وأغراض جنائزية.

ويضم الكشف أدوات محاجر، وأقنعة من الخشب، ومجموعة من تماثيل الأوشابتي المنقوشة بالهيروغليفية تعود للعصر المتأخر، ومجموعة من الأواني الكانوبية من البلستر الخشن من مقبرة 33، وتعود للعصر المتأخر، ومجموعة من الأواني الكانوبية من المقبرة رقم 16، وتدعى "مان شو" من العصر المتأخر.

العثور في مصرعلى كنز أثري جديد (صور)الكشف الأثري

كما يضم الكشف أنواعا مختلفة من الأواني الفخارية وسلاسل ذات أغراض جنازية من العصر المتأخر بالمقابر أرقام "11، 12، 33، 35، 29".

ويضم الكشف، رأسا آدمية من الشمع لكاهن أصلع ومجموعات من الخرز، ومجموعات من التمائم المصنوعة من مواد مختلفة وأحجار كريمة وذهب، ومجموعة من تماثيل الأوشابتي منقوشة بالهيروغيليفة من العصر المتأخر.

المصدر: مصراوي

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