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مصر.. الإعلان عن كشف أثري جديد ما قبل الأسرات (صور)

العلوم والتكنولوجيا

مصر.. الإعلان عن كشف أثري جديد ما قبل الأسرات (صور)
RT
كشف أثري
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أعلنت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار المصرية عن اكتشاف جزء من جبانة متعددة الطبقات تعود للعصر اليوناني والروماني وعصر ما قبل الأسرات.

مصر.. الإعلان عن كشف أثري جديد ما قبل الأسرات (صور)
RT
الكشف الأثري
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وأوضح أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية أن الجزء المكتشف عبارة عن جبانة متعددة الطبقات تتكون طبقاتها العلوية من مقابر جماعية من الطوب اللبن تعود للعصرين اليوناني والروماني، أما الطبقات السفلية للجبانة فتتكون من دفنات من عصر ما قبل الأسرات.

من جانبها أشارت الدكتورة نادية خضر رئيسة الإدارة المركزية لآثار وجه بحري، أن "البعثة تمكنت من العثور على دفنات في وضع القرفصاء من عصور ما قبل وبداية الأسرات، إضافة إلى عدد من الأواني الفخارية المميزة لفترة ما قبل وبداية الأسرات والعصرين اليوناني والروماني".

مصر.. الإعلان عن كشف أثري جديد ما قبل الأسرات (صور)
RT
الاكتشافات

ويعد تل حسن داوود من التلال الأثرية الهامة في منطقة الإسماعيلية وشرق الدلتا، حيث تضم طبقات أثريه بدءا من عصور ما قبل وبداية الأسرات وحتى العصرين اليوناني الروماني.

مصر.. الإعلان عن كشف أثري جديد ما قبل الأسرات (صور)
RT
الكشف الأثري

القاهرة – ناصر حاتم

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