موقع يتيح تتبع انتشار الفيروس الصيني الفتاك في الوقت الحقيقي

وصل عدد ضحايا فيروس "كورونا" القاتل، الذي نشأ في ووهان، الصين، إلى 81 على الأقل، وأصاب الفيروس أكثر من 2800 شخص.

وأعدّ باحثون في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، خريطة تتبع تقارير عن تفشي فيروس "كورونا"، وتصورها باستخدام بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، وكذلك تقارير منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض في الصين، وغيرها من المصادر مع خرائط نظم المعلومات الجغرافية.

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وفور ظهور التقارير، تتتبع الخريطة إجمالي الحالات المؤكدة ومجموع الوفيات، حيث تمثل كل حالة جديدة بنقطة حمراء، مع الحجم المقابل للحجم النسبي للانتشار. ويمكن إظهار معلومات منطقة محددة بالنقر على النقاط الحمراء.

وفي ظل حالة من الذعر والارتباك، يمكن أن تنتشر المعلومات الخاطئة بسرعة، حيث قامت الصين بقمع معلومات عن المرض في الأيام الأولى. كما قُبض على 8 أشخاص على الأقل بتهمة "نشر أو إعادة توجيه معلومات كاذبة على شبكة الإنترنت دون التحقق" حول فيروس "كورونا".

وحتى الآن، انتشر الفيروس في 13 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا واليابان.

ويتوقع الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي.

ويمكن تتبع مدى انتشار فيروس "كورونا" في الوقت الحقيقي عبر هذا الرابط.

المصدر: ساينس أرت