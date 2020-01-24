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استمع لصوت مومياء كاهن "في مرقده"!

العلوم والتكنولوجيا

استمع لصوت مومياء كاهن
Scientific Reports / Leeds Teaching Hospitals / Leeds Museums and Galleries
مومياء كاهن مصري
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استطاع العلماء البريطانيون استعادة صوت كاهن يدعى بـ "نسيامون" الذي توفي في مصر منذ نحو 3 آلاف عام.

وقد نشرت مجلة  Scientific Reports  العلمية نتائج دراستهم بهذا الشأن. وأشار التقرير العلمي إلى أن المومياء احتفظت بحبال صوتية وحنجرة.

واستعان العلماء والمهندسون بالماسح الضوئي للأشعة المقطعية كي يشكلوا نموذجا ثلاثي الأبعاد لأعضاء كلام الكاهن المتوفي، ثم طبعوه بطابعة ثلاثية الأبعاد (3D ) ليربطوه بحنجرة اصطناعية ومكبرات الصوت ويسجلوا ما كان بمقدور الكاهن إطلاقه.

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وقال العلماء إن الحنجرة الكمبيوترية أطلقت صوتا متوسطا بين "آ" و"إي". ويمكن سماعه في الثانية الـ30 لمقطع فيديو قدمه العلماء.

يذكر أن نسيامون (Nesyamun) هو من أكثر المومياوات شهرة تحفظ في متحف ليدز في بريطانيا. وعثر على تابوت حجري برفات الكاهن أثناء إجراء الحفريات في معبد الإله آمون في مصر.

ومن المعلوم أن رجل الدين عاش في مصر أيام فرعون رمسيس الـ11 وتوفي بسن يناهز 50 عاما. وحفر على تابوته طلب وجهه للآلهة بإعادة الكلام إليه.

المصدر: نوفوستي

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