سلاح الجو الروسي يزود طائراته بصواريخ خفيفة الوزن

قد يظهر في حوزة القوات الجوية والفضائية الروسية صاروخ جوي خفيف الوزن تم الكشف عنه مؤخرا في مدينة سيفاستوبول بالقرم.

وأفادت صحيفة Aviaton Week بأن المقصود بالأمر هو صاروخ جوي خفيف يمكن استخدامه في مختلف الطائرات الحربية بغية توجيه ضربات نحو مستودعات الوقود والقوة البشرية والسفن البحرية ونقاط الاستناد والطائرات والمروحيات.

وقالت الصحيفة إن طول الصاروخ قد يبلغ 3 – 3.1 متر، وقطره 230 – 240 ميليمترا، ووزنه 200 - 230 كيلوغراما.

ما يعني أن الصاروخ الجديد يعتبر أصغر الصواريخ الجوية المتوفرة في حوزة القوات الجوية الروسية باستثناء الصواريخ المضادة للدبابات التي تتزود بها المروحيات الحربية الضاربة.

وعلى سبيل المثال فإن صاروخ جو – أرض قصير المدى من طراز خا-25 إم" يبلغ طوله 3.7 مترا ووزنه 300 كيلوغرام.

فيما أشارت الصحيفة إلى أنه ليست لديها أية معلومات عن نوع نظام توجيه مستخدم في الصاروخ. فيما لم تستبعد أن يستخدم الصاروخ في مختلف صنوف القوات الجوية ومختلف أنواع الطائرات والمروحيات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا