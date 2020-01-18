انطلاق مبيعات كاميرا "زينيت" المطورة في روسيا

انطلقت في المتاجر الروسية المبيعات بالتجزئة لكاميرا "زينيت - إم" الفوتوغرافية الأسطورية المطورة .

أعلن ذلك المكتب الصحفي لشركة "شوابي" الروسية المصنعة للأجهزة البصرية وقال إن الكاميرا الجديدة تتميز باللونين الأسود والفضي.

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وأعاد المكتب إلى الأذهان أن تسويق الكاميرا يتم عن طريق شبكة الإنترنت في متجر "زينيت".

أما الآن فيمكن شراء الكاميرا في مجمع" غوم" التجاري بالساحة الحمراء في موسكو وغيره من المتاجر حيث بلغ سعر الكاميرا المزودة بعدسة "زينيتار1/15 " نحو 460 ألف روبل (ما يعادل نحو 7.4 ألف دولار).

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ناطق باسم شركة "شوابي" قوله إن السعر المذكور يحدد بقيمة الكاميرا نفسها والخصوصيات التقنية لمكوناتها.

يذكر أن الكاميرا الجديدة تخصص لالتقاط الصور الفوتوغرافية في مختلف الظروف، وتشكل صورة لا تحتاج إلى معالجة.

إن الكاميرا التي صنعت بالتعاون مع شركة "لايكا" الألمانية تمتلك مظهرا خارجيا يشبه مظهر الكاميرات الأسطورية من أسرة "زينيت" و"زوركي" السوفيتية.

فقد زودت هذه الكاميرا بأحدث التقنيات الموجودة في كاميرات التصوير الرقمية الحديثة، كالشاشة الرقمية، وأنظمة الضبط الإلكتروني للصورة، والقدرة على تخزين وعرض الصور والفيديوهات عبر شاشة إلكترونية صغيرة.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذه الكاميرا:

- قدرة على التقاط 3 إطارات في الثانية،

- عدسات قادرة على توثيق صور بدقة 24 ميغابيكسل،

- بطارية بسعة 1800 ميلي أمبير،

- قدرة على تصوير الفيديوهات بدقة (1920/1080) بيكسل،

- شاشة إلكترونية بحجم 3 بوصات، لعرض الصور والفيديوهات والتحكم بإعدادات الكاميرا،

- منافذ لبطاقات الذاكرة من نوع SD و SDHC و SDXC،

- أبعاد الكاميرا: 152/42/80 ملم،

- وزن الكاميرا: 710 غرامات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا