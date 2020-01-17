صحيفة: قدرات "موسكفا" تبهر الألمان

أشارت صحيفة Handelsblatt الألمانية، إلى أن حجم وقدرات حاملة الطائرات "موسكفا" التي هي قيد التصميم، تثير الإعجاب.

وتشير الصحيفة الألمانية، إلى أن طول السفينة يزيد عن 300 متر وارتفاعها 65 مترا، وازاحتها 80 ألف طن. وسوف تزود حاملات الطائرات بأربعة مفاعلات نووية قوة كل منها 305 ميغاواط، ما يسمح لها بالإبحار بسرعة تصل إلى 55 كيلومترا في الساعة.

وتضيف الصحيفة، ستكون السفينة قادرة على حمل 70 طائرة ومروحية على متنها/ بما فيها طائرات "سوخوي-33، وميغ-35 وسوخوي -57" ، وأيضا قد تكون مصممة لإطلاق صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية وصواريخ باليستية متوسطة المدى.

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وتذكر الصحيفة الألمانية، بأن حاملة الطائرات "موسكفا" ستكون جاهزة في عام 2030، إذا تم توقيع العقد بشأنها عام 2025 . ووفقا للصحيفة لن تكون هذه السفينة من حيث إمكانياتها وقدراتها أقل شأنا من مثيلاتها الأمريكية.

المصدر: لينتا. رو