روسيا تنوي إحياء حاملة الطائرات النووية "أوليانوفسك"

أعلن مصدر في قطاع بناء السفن في روسيا، أن عددا من الخبراء يقترحون إحياء حاملة الطائرات النووية السوفيتية "أوليانوفسك".

وتشير وكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أنه وفقا للخبراء، الحديث يدور عن استخدام الوثائق التقنية والتصميمية الخاصة بحاملة الطائرات النووية السوفيتية "أوليانوفسك" والخبرة القتالية لحاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" عند تصميم حاملة الطائرات النووية الثقيلة.

ويشير الخبراء، إلى أن الأسطول الحربي البحري الروسي لم يكشف عن المهام التقنية- التكتيكية المطلوبة لحاملة الطائرات المذكورة التي يجب أن يقدمها خلال العام الجاري.

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وتجدر الإشارة إلى أن القوات البحرية الروسية في الوقت الحاضر تملك فقط حاملة طائرات واحدة "الأميرال كوزنيتسوف" غير النووية، التي تخضع حاليا لعمليات تحديث وإصلاحات.

ويذكر أن حاملة الطائرات النووية السوفيتية "أوليانوفسك" هي من مشروع 1143.7 وبوشر ببنائها عام 1988 ولكن تم تفكيكها في أكتوبر عام 1992 قبل اكتمالها.

المصدر: لينتا. رو