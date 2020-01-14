اكتشاف أقدم عضو كائن حي في التاريخ

اكتشف علماء جامعة ميسوري الأمريكية جهازا هضميا متحجرا في صحراء نيفادا عمره 550 مليون سنة.

ويفيد موقع Phys.org، بأن العلماء حللوا هذا العضو المتحجر الأنبوبي الشكل بواسطة الأشعة السينية واتضح لهم أنه قبل نحو نصف مليار سنة تطورت عند الحيوانات بنى تشريحية معقدة. وأن الأجزاء التي عثر عليها العلماء هي أقدم البقايا المكتشفة حتى الآن من هذا النوع.

وقد حلل الباحثون هذه الأجزاء واتضح أنها تعود إلى كائن كلاودينس المنقرض من العصر الإدياكاري، شكله يشبه الأنبوب. ويستخدم العلماء آثار هذه المخلوقات في تحديد هويتها قبل 10-15 مليون سنة قبل انفجار الكمبري.

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يطلق على الكائنات الحية التي عاشت في العصر الإدياكاري- Ediacar biota، وينتمي القسم الأكبر منها إلى Vendobionts التي انقرضت دون أن تترك ذرية. انقرضت هذه المخلوقات بسبب انفجار كمبري وظهرت بدلا منها على الأرض أنواع جديدة من الكائنات الحية بما فيها المفصليات والحبليات.

المصدر: لينتا. رو