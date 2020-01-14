الجيش الروسي يتسلم سترات واقية خفيفة

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن السترات الواقية الخزفية الخفيفة حلت محل 80% من مثيلاتها القديمة الثقيلة في مجموعة الفرق الـ20 التابعة للمنطقة العسكرية الغربية.

إقرأ المزيد

والمقصود بالأمر هو سترة مدرعة تعتبر جزءا لا يتجزأ من بزة "راتنيك – 2" العسكرية الحديثة التي تضم إلى جانب السترة المدرعة النظارة الواقية والسماعات والقفازات والخوذة ورشاش "آكا – 12" وخارطة إلكترونية وطائرة جيب من دون طيار وغيرها من التجهيزات والأسلحة.

فيما يتعلق بالسترة المدرعة الخفيفة فإنها تتحمل الإصابة حتى بالرصاص الخارق الحارق.

وأشار العسكريون إلى أن البزة الجديدة أكثر راحة من البزة القديمة ويمكن أن تعلق بها أكياس إضافية توضع فيها الذخائر وغيرها من المستلزمات العسكرية.

المصدر: فيستي. رو