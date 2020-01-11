البحرية الروسية تتسلم غواصة نووية جديدة من مشروع "ياسن"

أعلن رئيس شركة السفن الموحدة الروسية، أليكسي راخمانوف، أن شركته ستسلم الخريف القادم للبحرية الروسية غواصة "قازان" النووية متعددة المهام التابعة لمشروع "ياسن – إم" المطور.

وأوضح أن الغواصة ستسلم في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، مع العلم أنه كان يفترض أن تتزود بها البحرية الروسية العام الماضي. إلا أن اختبارات الغواصة استغرقت وقتا أطول مما كان يخطط له.

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يذكر أن الغواصات النووية متعددة المهام التابعة لمشروع "ياسن- إم" تمتلك إزاحة 13800 طن ويمكن أن تغوص إلى عمق 520 مترا حيث تبلغ سرعتها 31 عقدة بحرية.

وتتزود الغواصة بالطوربيدات عيار 533 ملم والألغام وصواريخ "أونيكس" و"كالبير" المجنحة التي يمكن أن تحل محلها صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية المضادة للسفن.

جدير بالذكر أن "قازان" هي أول غواصة من مشروع "ياسن – إم" أنتجت صناعيا. وستليها غواصات أخرى تنتج إنتاجا متسلسلا(على دفعات).

المصدر: روسيسكايا غازيتا