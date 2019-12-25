الذكاء الاصطناعي يقود الغواصات الروسية للجيل الخامس

يتوقع أن تتزود الغواصات الروسية الواعدة للجيل الخامس بصواريخ باليستية ومضادة للسفن وأجهزة قيادة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن ديوان مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان).

وجاء في تقرير نشره ديوان مجلس الاتحاد أن غواصات المستقبل الروسية ستتألف من أقسام يمكن استبدالها بأخرى وذلك وفقا للمهام الموكلة اليها. أما قيادة الأقسام فستتحقق بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وعلى سبيل المثال فإن المشروع الواعد لغواصة "هاسكي" الروسية للجيل الخامس يقضي باستخدام أقسام مزودة بالصواريخ الباليستية أو الأقسام المزودة بالصواريخ المضادة للسفن.

إقرأ المزيد

وكان ناطق باسم مكتب "ملاخيت" للتصاميم البحرية قد صرح في وقت سابق أن المكتب أتم مرحلة البحوث العلمية بشأن تصميم غواصة "هاسكي" للجيل الخامس وانتقل إلى مرحلة تصميم الغواصة مباشرة.

وقال رئيس مكتب "مالاخيت"، فلاديمير دوروفييف، في حديث أدلى به لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن غواصة "هاسكي" للجيل الخامس ستكون أول غواصة روسية تتزود بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية المضادة للسفن والتي بمقدورها إصابة السفن المعادية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات خلال دقائق معدودة.

وقال، دوروفييف، إن العمل على تصميم غواصة "هاسكي" متعددة المهام يجري بناء على طلب وارد من وزارة الدفاع الروسية. وأضاف أن الغواصة بمقدورها التصدي الناجح لكل الأخطار الناشئة في مسرح العمليات الحربية البحرية، بما في ذلك حاملات الطائرات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا