اكتشاف "ذبابة غانغنام ستايل" في كوريا الجنوبية!

اكتشف باحثون ذبابة متحجرة مؤخرا، سمّوها تيمنا بالأغنية الكورية "غانغنام ستايل" (Gangnam Style)، نظرا لأنها تمثل حركة الرقص الشهيرة التي أداها نجم البوب الكوري الجنوبي PSY.

واكتشفت الحشرة المتحجرة، التي أطلق عليها Buccinatormyia gangnami، في مدينة جينجو بكوريا الجنوبية. وتشبه إلى حد كبير دبورا أو ذبابة بالغة، حيث تأتي أكبر مرتين من ذبابة المنزل الشائعة.

وكانت الحشرة جزءا من عائلة Zhangsolvidae المنقرضة تماما، التي شاع وجودها قبل 250 و65 مليون سنة.

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وقال ألكسندر خراموف، الباحث البارز في معهد Borissiak للحفريات في موسكو، روسيا: "كان هناك عدة سلالات من الذباب طويل-البروسبيد أثناء فترة الدهر الوسيط، ولكنها مرتبطة مبدئيا بعاريات البذور gymnosperms. وتمكن بعضها من البقاء على قيد الحياة في عصرنا، في حين اختفت أنواع أخرى، ربما بسبب عدم قدرتها على التكيف مع العالم الذي تهيمن عليه كاسيات البذور".

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وتعد B. gangnami السجل الأول لـ Diptera، ترتيب الحشرات المجنحة المعروفة باسم الذباب، من تكوين "جينجو" الطباشيري السفلي لشبه الجزيرة الكورية، مدينة جينجو في كوريا الجنوبية.

ووُصف النوع بناء على 6 عينات أحفورية، وهو أكبر عدد من الحفريات المعروفة التابعة لنوع واحد من Zhangsolvidae.

وفي حين أن الاكتشاف بدا وكأنه دبور، إلا أن العلماء يقولون إن الدبابير كانت نادرة في ذلك الوقت وخلصوا إلى أنها إما تحاكي حشرة أخرى غير معروفة، أو أن الدبابير انتشرت في فترة أقدم مما اعتُقد في السابق.

وعُرضت دراسة الأنواع الجديدة في Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

المصدر: ديلي ميل