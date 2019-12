الولايات المتحدة تعلن عن تكنولوجيا لنقل الإنسان إلى أي نقطة في العالم خلال ساعة

أعلن الجنرال الأمريكي المتقاعد ستيفن كواست، أن الولايات المتحدة تمتلك تكنولوجيا تسمح بنقل الإنسان إلى أي نقطة على سطح الأرض في غضون ساعة واحدة فقط.

وتفيد The Drive، بأن الجنرال كواست القائد السابق لمركز تدريب قيادات القوات الجوية الأمريكية، أعلن ذلك خلال حديثه في كلية هيلزدال في واشنطن، في نوفمبر الماضي.

وقال الجنرال "يمكن بناء هذه التكنولوجيا اليوم، كتقنية جديدة، لنقل أي انسان من أي نقطة على الأرض إلى أي نقطة أخرى في غضون ساعة واحدة فقط".

وتشير The Drive، ، إلى أن اعلان الجنرال الذي لديه 3300 ساعة طيران منها 650 ساعة في معارك "درع الصحراء" و"عاصفة الصحراء"، جاءت على خلفية تصريحات أخرى أطلقها عسكريون أمريكيون عن وجود ظواهر طبيعية غريبة لا يمكن العثور عليها في مصادر مكشوفة. ووفقا لـ The Drive مثل هذه التصريحات، يمكن فعلا أن تعطي وصفا للحالة الحقيقية للأشياء، وكذلك تشير إلى اهتمام البنتاغون في زيادة الاستثمار لابتكارات جديدة في الفضاء.

إقرأ المزيد

وكانت The Drive ، قد نشرت في أكتوبر الماضي، أن الجيش الأمريكي أكد على إبرام اتفاق مع شركة To The Stars Academy of Arts & Science ، بشأن دراسة إمكانية خلق قطع أثرية مصدرها كواكب أخرى. وفي سبتمبر الماضي أكدت القوات البحرية الأمريكية صحة ثلاثة مواضيع نشرت في شبكة الإنترنت عن الصحون الطائرة.

وكانت غفين شوتويل، المدير التنفيذي لشركة سبيس إكس الأمريكية ، قد أعلنت في أبريل عام 2018، أنه سيكون بمقدور منظومة النقل Big Falcon Rocket، التي ستعمل خلال السنوات العشر المقبلة، نقل أي إنسان خلال أقل من ساعة إلى أي نقطة على سطح الكرة الأرضية.

المصدر: لينتا. رو