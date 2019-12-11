الكشف عن سلاح أمريكي سري

تستخدم الولايات المتحدة صواريخ AGM-114R9X Hellfire السرية في قتل الأشخاص خارج الولايات المتحدة، الذين تعتبرهم خارجين عن القانون.

وتفيد The Drive، بأن آخر استخدام لهذا السلاح كان في شهر ديسمبر الجاري في سوريا، حيث أصاب الأهداف المحددة دون أن يسبب سقوط ضحايا بين المدنيين. وأن هذا السلاح استخدم خلال عام 2019 ما لا يقل عن ست مرات.

وتشير The Drive، إلى وجود عدة أنواع من AGM-114R9X Hellfire، معروفة بتسميات R9B و R9E و R9G و R9H، حيث من المحتمل أن الأخيرة لا تحتوي على رأس قتالية، ذات مادة متفجرة. وتؤكد The Drive، على أن معلومات رسمية عن هذه الصواريخ التي تطلق من الطائرات المسيرة غير متوفرة في متناول الجميع.

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ويذكر أن The Drive ، لفتت النظر في ديسمبر الجاري إلى صور الرؤوس القتالية لصاروخ AGM-114R9 Hellfire الذي استخدم في ضرب حافلة صغيرة بإحدى مناطق سوريا.

المصدر: لينتا. رو