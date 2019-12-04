سيوف طائرة تقتل الإرهابيين في إدلب

وجه التحالف الدولي ضربة صاروخية دقيقة إلى الإرهابيين في ريف إدلب السورية.

وأفادت صحيفة The Drive الأمريكية بتدمير حافلة صغيرة تابعة للإرهابيين في بلدة أطمة بريف إدلب السورية.

The international Coalition carried out an air strike near Atmeh, northwestern Idlib, apparently with the R9X Hellfire missile, which does not have an explosive charge. The areas is controlled by Hayat Tahrir al-Sham. More on the missile: https://t.co/GSDlirp2D2pic.twitter.com/h1HnVU3qVJ — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) December 3, 2019

ونشرت شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية لإصابات تعرضت لها الحافلة. وقال الخبراء إن طبيعة الإصابات تدل على استخدام صاروخ AGM-114R9X الموجه.

توصل الخبراء إلى استنتاج كهذا بعد تحليل شكل مميز للإصابات لا يمكن أن يسفر عنه انفجار صاروخ كلاسيكي. وأظهرت إحدى الصور الفوتوغرافية إصابة تعرض لها سقف الحافلة فوق كرسي السائق تشبه إصابة السيف. كما أظهرت صورة فوتوغرافية أخرى شظايا مشوهة للصاروخ نفسه تشبه سيوفا.

This fragment is reported to have been found at the site of what may have been an RX9 (Hellfire with frikken swords) strike.



If you looks closely, you can see what appear to be hinges, as well as being and twisted projections from those hinges.



H/T @obretix, who found this. pic.twitter.com/db7ZOE6S1x — Nick Waters (@N_Waters89) December 4, 2019

وقال كاتب المقال الذي نشرته المجلة إن صواريخ 114R9X تطلقها عادة الطائرات من دون طيار من طراز MQ-9 Reaper التي لوحظ تحليق إحداها في أجواء بلدة أطمة.

يذكر أن تصميم صاروخ 114R9X بدأ عام 2011. والغاية منه هو تصنيع صاروخ يدمر هدفا دون أن يصيب المحيط به.

المصدر: روسيسكايا غازيتا