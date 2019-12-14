الصناعة الروسية تزود الجيش بدفعة أولى من الدبابات "القطبية"

سلمت شركة "أومسك ترانس ماش" للجيش الروسي دفعة أولى من دبابات "تي – 80 في إم" المطورة التي سميت بـ"الدبابات القطبية" لقدرتها الفائقة على التحمل ومتانتها ومواصفاتها المميزة.

قال ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، التي تعد شركة "أومسك ترانس ماش" من مدينة أومسك في سيبيريا فرعا لها قال إن الدبابة وأجهزتها كلها خضعت لكل الاختبارات الضرورية في المصنع قبل تسليمها للجيش.

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وتضمنت الاختبارات الرماية بالذخيرة الحية وقيام الدبابة بمسير طويل في الأراضي الوعرة والطرقات الترابية واجتياز الموانع المائية والحفر والسير في المرتفعات والجبال.

أما المرحلة الأخيرة للاختبار فقضت بالتأكد من جاهزية أنظمة قيادة النيران وآلية التعمير وتزويد الدبابات بالذخائر وقطع الغيار والمعدات.

وضمنت عملية تطوير الدبابة رفع إمكاناتها القتالية الأساسية وحمايتها من القذائف والصواريخ الموجهة.

وقال مدير عام شركة "أومسك ترانس ماش"، إيغور لوبوف، إن محرك التربين الغازي الجديد الذي تزودت به الدبابة المطورة يمكن أن يعمل بنجاح في ظروف البرد الشديد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا