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مصر...العثور على حوت قديم برمائي

العلوم والتكنولوجيا

مصر...العثور على حوت قديم برمائي
Wikipedia
عظام هيكل عظمي لحوت عثر عليها في وادي الحيتان بمصر
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عثر علماء الحفريات في مصر على أحافير حوت protoacetal القديم عمره 35 مليون سنة، كان يعيش في الماء وعلى اليابسة.

وتفيد مجلة PLOS ONE، بأن عملية تحول أجداد الحيتان إلى الحيتان المعاصرة بدأت في منتصف العصر الإيوسيني، (56-33.9 مليون سنة)، وأصبحت تعيش في المحيطات.

وكانت الحيتان في فترة ما تعيش على اليابسة وفي المياه، ومن بينها نوع البروتوسيديد البرمائي، الذي عثر العلماء على بقاياه في إفريقيا وآسيا وأمريكا.

ويذكر أن علماء الحفريات بجامعة ميشيغان الأمريكية عثروا عام 2007 على عظام  نوع Aegicetus gehennae من protoacetal ، في منطقة وادي الحيتان بمصر، التي هي أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو.

وقد تمكن علماء الجامعة بمساعدة نظرائهم من مصر والمملكة السعودية من استعادة ثلثي عظام الهيكل العظمي لأحد الحيتان، ويعتقد أنه ذكر طوله 3.7 متر ووزنه نحو 900 كيلوغرام.

ووفقا لرئيس فريق البحث فيليب جينجيريتش، كان هذا الحوت يسبح في الماء بنفس الطريقة التي تسبح فيها التماسيح، ولكن شكل جسمه يشبه حيتان تلك الفترة مثل نوع الباسيلوصور.

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والحوت Aegicetus المكتشف هو أصغر أنواع حيتان protoacetal ، والآن أصبح بإمكان العلماء إكمال استعادة سلسلة تطور هذه الحيتان.

ويشير البروفيسور جينجيرش في بيان صحفي، إلى "أن أقدم حيتان protoacetal  كانت قبل 47 إلى 41 مليون عام ، تستخدم المخالب في السباحة، وبدأت لاحقًا باستخدام الذيل".

ومقارنة بالحيتان المبكرة ، فإن جسم وذيل حيتان Aegicetus طويلان ، بالإضافة إلى أطراف خلفية مخففة بدرجة كبيرة ، وتفتقر إلى اتصال قوي مع العمود الفقري. كل هذا يشير إلى أنه كان يقضي وقتًا أطول في الماء أكثر من اليابسة.

المصدر: نوفوستي

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