الصين تعتزم بناء حاملة طائرات سابعة

قالت صحيفة Military Watch Magazine الأمريكية إن الصين تبدأ عما قريب في بناء حاملة طائرات سابعة.

وأوضحت أن البحرية الصينية تمتلك حاليا حاملة طائرات عاملة واحدة. وهناك حاملتا طائرات قيد الاختبار و3 أخرى قيد البناء.

إقرأ المزيد

وكان يفترض سابقا أن تكون حاملة الطائرات الصينية السابعة Type 003 بإزاحتها 100 ألف طن نووية. ويميل الخبراء الآن إلى الاعتقاد أنها ستزود بمحركات غير نووية، ما سيسمح بالتخفيض من كلفتها وتبسيط عملية بناء السفينة على الرغم من تضييق مجال استخدامها.

فيما يتعلق ببكين الرسمية فإنها لا تعلق كما جرت العادة على خططها الرامية إلى تطوير ترسانتها العسكرية.

أما حاملة الطائرات الوحيدة في حوزة البحرية الصينية من طراز "ليا أولين" فهي الطراد السوفيتي السابق الحامل للطائرات "فارياغ" غير المستكمل بناؤه الذي اشترته الصين من أوكرانيا.

واستكمل بناؤه في مصنع سفن صيني. وبنيت حاملة الطائرات الصينية الثانية من مشروع " 001 آ " على أساسه. وتم تزويدها برادارات حديثة وخزانات وقود ومستودعات إضافية للذخائر. ويتوقع أن تسلم السفينة للبحرية الصينية نهاية العام الجاري بعد انتهاء اختبارها.

مع ذلك فإن مشروع Type 002 يعتبر صينيا بحتا وليس سوفيتيا. ويتوقع أن تنزل حاملة الطائرات الأولى من مشروع Type 002 إلى البحر بعد عام 2021. وتم تزويدها كذلك بمحركات غير نووية.

وتبني الصين كذلك في مصنعها "دالان" للسفن 3 حاملات مروحيات من مشروع Type 075 تمتلك، حسب الصحيفة الأمريكية، إمكانات غير مسبوقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا