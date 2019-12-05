جنود المشاة الروس يتدربون على قيادة مركبة الكلاب القطبية

جرت العادة في وحدات مشاة البحرية التابعة للأسطول الشمالي الروسي أن يتدرب الجنود مطلع موسم الشتاء على قيادة مركبة الكلاب.

وشاركت في تدريب مشاة البحرية الروسية، ناديجدا تيمونينا، الفائزة في مسابقات مركبات الكلاب الروسية والتي أطلعت الجنود المعززين ببزة تمويه بيضاء اللون على فن التعامل مع الكلاب وقيادة المركبة التي تجرها على الثلج الكثيف. وبمقدور تلك الكلاب كذلك أن تجر الجنود أنفسهم فوق الزلاجات.

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وقالت، ناديجدا، إن نوعا خاصا من الكلاب الشمالية زرقاء العيون يدعى "هاسكي" يعتبر وسيلة نقل تقليدية لدى الشعوب التي تقطن منذ قديم الزمان منطقة القطب الشمالي.

وكان الباحثون الروس الذين استكشفوا منطقة القطب الشمالي والمحيط المتجمد الشمالي في القرون الـ17 -19 ومطلع القرن الـ20 يستعينون بتلك الكلاب لجر المركبات فوق الثلج.

واستخدمت مركبات الكلاب على نطاق واسع في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) حيث تم تشكيل وحدات خاصة من أبناء منطقة القطب الشمالي.

أما الآن فيقتدي بهم جنود مشاة البحرية الروسية الذين يمارسون فنا صعبا للتعامل مع الكلاب وقيادة مركبات تجرها تلك الحيوانات.

المصدر: زاشيشات روسيا