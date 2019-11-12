صحيفة إسرائيلية: الاحتباس الحراري سيعزز نفوذ روسيا عالميا كدولة عظمى

نشرت صحيفة Haaretz الإسرائيلية مقالا جاء فيه أن الأزمة المناخية المتنامية قادرة على أن تحوَل روسيا مجددا إلى دولة عظمى.

وأضافت أن الاحتباس الحراري القادم سيغير إلى حد بعيد موازين القوى على الصعيد العالمي وسيعزز نفوذ روسيا في العالم وسيوطد وضعها الدولي.

وأوردت الصحيفة مبررا أوليا تأييدا لوجهة النظر المذكورة حيث قالت إن روسيا تمتلك موارد هائلة من النفط والغاز التي تحفظ حاليا تحت غشاء الجليد في منطقة القطب الشمالي. وتشكل تلك الموارد، حسب الصحيفة، نسبة 30% من احتياطيات الغاز الطبيعي و13% من احتياطيات النفط العالمية، فضلا عن احتياطيات المعادن النادرة وغيرها من الثروات الطبيعية التي تصبح متاحة أكثر فأكثر مع ذوبان جليد القطب الشمالي.

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وأشار الصحفيون إلى مصدر آخر لنفوذ روسيا وهو ظهور مسارات تجارية جديدة من أوروبا إلى آسيا ذهابا وإيابا عبر الممر البحري الشمالي ما يعد أقصر مسافة بنسبة 20% من الطريق عبر قناتي السويس وبنما.

وأما المصدر الثالث لزيادة قدرة روسيا فإنه يكمن، حسب الصحفيين الإسرائيليين، في توسيع الأراضي الروسية الصالحة للزراعة، الأمر الذي يسمح بزيادة حجم الإنتاج الزراعي في روسيا بنسبة 0.9%، مع العلم أن الإنتاج الزراعي يتوقع أن ينخفض في أوروبا الغربية بنسبة 2.9%، كما ينخفض في الهند بنسبة 2.6%.

وأعاد الصحفيون إلى الأذهان أن روسيا تتهيأ للدفاع عن ثرواتها الطبيعية في القطب الشمالي وقد زادت من وجودها العسكري في المنطقة حيث بنت منذ عام 2012 نحو 475 منشأة عسكرية، فضلا عن نشر صواريخ "إس – 400".

المصدر: لايف