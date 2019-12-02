أسطول البحر الأسود الروسي يتسلم فرقاطة جديدة

تصل فرطاقة "إنغوشيا" الصغيرة المزودة بصواريخ "كاليبر "إن كا" نهاية ديسمبر الجاري ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال قائد أسطول البحر الأسود الروسي اللواء البحري، إيغور أوسيبوف، إن ترسانة الأسطول تسلمت العام الجاري 5 سفن حربية جديدة ومن بينها سفينة الدوريات "دميتري روغاتشوف"، وكاسحة الألغام " فلاديمير يميليانوف"، و3 زوارق إنزال سريعة، فضلا عن السفن المساعدة.

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وأنجزت بنجاح عملية إعادة تسليح وحدات القوات البرية المرابطة على شاطئ البحر الأسود والتابعة لأسطول البحر الأسود حيث تم تزويدها بمنظومات "بال" و"باستيون" للصواريخ المضادة للسفن.

أما الدفاع الجوي لشبه جزيرة القرم فتضمن، حسب اللواء البحري، 4 كتائب لمنظومة "إس – 400" الحديثة للصواريخ المضادة للجو التي بدأت بأداء مناوبات قتالية. وتتواصل عملية تحديث الطائرات والمروحية البحرية

واستطرد قائد أٍسطول البحر الأسود قائلا إن نسبة السفن الحربية والمساعدة الحديثة في الأسطول بلغت 50%. أما عام 2020 فسيشهد تسلم الأسطول 16 سفينة حربية ومساعدة حديثة، ما سيزيد من نسبة السفن الحديثة في الأسطول حتى 70%.

المصدر: روسيسكايا غازيتا