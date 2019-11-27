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زيادة مدى إصابة بندقية قنص روسية

العلوم والتكنولوجيا

زيادة مدى إصابة بندقية قنص روسية
Sputnik Ilia Pitalev
صورة أرشيفية
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ازداد مدى الإصابة لبندقية القنص الروسية "تي – 5000" من 1500 متر إلى 2000 متر.

وصرح مدير عام شركة ORSIS المصنعة للبندقية، فلاديمير زلوبين، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن نسخة جديدة للبندقية تم تصميمها لطلقة 375 Cheytac (9.5 * 77 ملم). أما إنتاجها على دفعات فسينطلق عام 2020.

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وقال، زلوبين، إن شركته كانت قد تلقت طلبات بتصدير البندقية من مختلف البلدان.

وأعاد المدير العام إلى الأذهان أن بندقية "تي – 5000" المزودة بالمغلاق المنزلق أفقيا اجتازت عام 2012 كل الاختبارات الحكومية لكونها عنصرا في بزة "راتنيك" العسكرية للجيش الروسي.

يذكر أن وزن بندقية القنص يتراوح بين 6.1 و6.5 كيلوغرام. أما طولها فما بين 1060 و1270 ملم. وتعمل آلياتها دون التأثر بظروف درجة الحرارة بين 50 فوق الصفر و50 تحت الصفر.

وقد دخلت البندقية العام الماضي بحوزة قوات العمليات الخاصة وجهاز الأمن الفدرالي وقوات الحرس الروسي الوطني.

المصدر: لايف

 

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