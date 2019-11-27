انطلاق المبيعات بالتجزئة لرشاش "آكا – 12" الروسي

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية أن كل من يرغب باقتناء رشاش "آكا – 12" يمكنه ذلك في متاجر الأسلحة بعد تقديم هويته الشخصية فقط .

والمقصود بالأمر هو رشاش "آكا – 12" الذي أدخلت في تصميمه تعديلات تمنعه من الرمي بطلقات قتالية حيث حلت محلها طلقات صوتية مضيئة.

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ولا يختلف الرشاش الذي طرح للبيع عن رشاش "آكا – 12" القتالي. وتم تجميعه في جناح مصنع الرشاشات القتالية.

وعلاوة على ذلك فإن متاجر الأسلحة الروسية أطلقت مبيعات نموذج الصيد من رشاش "آكا – 12" بعياري 5.45 ملم و7.62 ملم، كما هو الحال لدى أصله القتالي. لكن شراءه يتطلب امتلاك ترخيص بحيازة السلاح تقدمه جمعية الصيادين الروس.

يذكر أن وحدات الجيش الروسي قد تسلمت دفعة أولى من بندقية "آكا إم" الآلية تضم 150 ألف بندقية قتالية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا