انطلاق مبيعات النماذج المدنية لـ"كلاشينكوف آكا -12" بالتجزئة

بدأت شركة "كلاشينكوف" الروسية في بيع نماذج مدنية للبندقية شبه الآلية TR3 التي تم تصميمها على أساس بندقية " آكا – 12 " عيار 5.45*39.

تتصف البندقية شبه الآلية الجديدة بإمكانات هندسية ممتازة، والتكيف على أجهزة التصويب الحديثة التي تركب على لوح بيكاتيني.

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وهناك حاضن بألواح بيكاتيني يحمي الماسورة من الضغط الخارجي الزائد. ويمكن أن تزود البندقية بمخزن مطور حديث تتوفر فيه نوافذ لمراقبة عدد الطلقات الباقية.

وفي مقبض البندقية صندوق خاص يحتوي على عدة لتنظيف وتزييت السلاح. ولدى بندقية TR3 المدنية ، شأنها شأن "كلاشينكوف آكا – 12" العسكرية أخمص قابل للطي ذو 4 وضعيات، ما يمكن المستخدم من ضبط طول الأخمص. ويمكن حجز السلاح لشرائه على الموقع الرسمي لشركة "كلاشينكوف".

يذكر أن بنادق كلاشنيكوف المدنية مخصصة للصيد والرماية، ويشترط للحصول عليها وجود رخصة حيازة أسلحة على الأراضي الروسية.

المصدر: سلاح روسيا