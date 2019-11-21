صحيفة أمريكية: رشاش "شاك - 12" الروسي كابوس في ميدان القتال

وصفت صحيفة The National Interest الأمريكية رشاش "شاك – 12" الروسي للقوات الخاصة بأنه "كابوس في ميدان القتال" كما وصفته بأنه سلاح فعال لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل المدينة .

وقالت الصحيفة "على الرغم من الوزن الثقيل للرشاش (نحو 6 كيلوغرامات) والمدى المحدود لإطلاق النار ( 350 مترا) فإن تلك السلبيات لا تلعب أي دور في حال خوض العمليات الحربية داخل المدنية أو في منطقة تكثر فيها المنشآت والمباني، إذ أن الغاية الأساسية من تصميم هذا الرشاش هي مكافحة الإرهابيين في المدينة. لذلك فإن المدى القصير لإطلاق النار يمكن وصفه بميزة تصميمية تمنع أفراد القوات الخاصة من إصابة المدنيين المسالمين.

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أما عيار 12.7 ملم لذخائر الرشاش فيسمح بتحييد الإرهابي فورا ومنعه من إطلاق الرصاصة الأخيرة على نفسه. ويعتبر هذا الأمر مهما جدا عند تنفيذ العمليات السرية الرامية إلى الإفراج عن الرهائن.

وقالت الصحيفة إن الرشاش "شاك – 12" يسمح بالقضاء على الإرهابيين المقيمين داخل المنشآت، مع العلم أن رصاصه يخرق أي جدار بسهولة.

يذكر أن الرشاش يزود بكاتم الصوت ولوحة "بيكاتيني" تركب عليها مختلف أجهزة التصويب.

المصدر: لينتا.رو