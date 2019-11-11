كلاشينكوف بصدد تصميم رشاش صغير للدفاع عن النفس

يحتاج الطيارون ورجال الدبابات منذ زمن بعيد إلى سلاح صغير قابل للطي وفعال في الوقت ذاته.

وقررت شركة كلاشينكوف تصميم رشاش صغير حديث من عياري 5.45 و9 ملم وذلك في إطار مشروع "ماليش" (الصغير). ويقل وزنه عن وزن رشاش "آكا – 12" بنحو كيلوغرام واحد.

وقال كبير مصممي شركة كلاشينكوف، سيرغي أورجومتسيف، إن مهندسي الشركة قاموا بتصميم رشاشي "آ إم – 17" و"آ إم بي – 17" من شأنهما أن يحلا محل رشاش "آ كي إس – 74 أو" القصير القديم.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول النموذجين 740 ملم. وتتوزع أجزاؤهما كلها في القسم العلوي لصندوق الماسورة. أما قسمه السفلي فيصنع من المواد البلاستيكية، ما يجعل الرشاش يزن 2.5 كيلوغرام فقط. وتتزود إحدى نسخ الرشاش بكاتم صوت. ويتسع مخزن الرشاش لـ30 طلقة.

وقال الخبير العسكري المعروف، لاري فيكرس،" سبق لي أن رميت من الرشاش القصير القديم وفوجئت بالتسخين السريع لصندوق الماسورة . أما الجديد فيصنع من مادة "باريليت" البلاستيكية، ما يجعل السلاح باردا وخفيف الوزن.

ويرى الخبراء أن الرشاش الجديد يتميز بفاعلية فائقة في القتال القريب وعند إطلاق النيران داخل مكان محدود المساحة.

https://rg.ru/2019/11/11/kalashnikov-sozdast-mini-avtomaty-dlia-samooborony.html

المصدر: روسيسكايا غازيتا